Sensibile alla dimensione europea dell’insegnamento, la Dirigente Scolastica Dott.ssa Mariantonia Puntillo, dà il via all’attuazione del Progetto Cambridge English per soddisfare i crescenti bisogni educativi degli alunni.

Il corso, rivolto agli alunni delle 4 e 5 della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria, è finalizzato al potenziamento delle competenze linguistico-comunicative in lingua inglese e al conseguimento della certificazione esterna rilasciata dalla Cambridge University, una delle più prestigiose Università d i tutto il mondo.

Le certificazioni “CAMBRIDGE” offrono una valutazione completa del livello di conoscenza della lingua inglese e sono spendibili e fondamentali in ambito accademico e lavorativo.

Le attività, svolte con docenti di madrelingua, si terranno presso le Sedi Collodi e Galluppi.

Dal prossimo anno scolastico saranno attivati classi ad indirizzo CLIL (Content and Language Integrated learning) per la Scuola Primaria e classi ad indirizzo Cambridge English per le prime della Secondaria Bevacqua.