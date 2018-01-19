Galluppi – Collodi – Bevacqua al via il progetto ‘Cambridge’
Al via il corso di inglese con docenti madrelingua per preparare alla certificazione Cambridge: coinvolti alunni di primaria e secondaria
19 Gennaio 2018 - 14:38 | di Eva Curatola
Sensibile alla dimensione europea dell’insegnamento, la Dirigente Scolastica Dott.ssa Mariantonia Puntillo, dà il via all’attuazione del Progetto Cambridge English per soddisfare i crescenti bisogni educativi degli alunni.
Il corso, rivolto agli alunni delle 4 e 5 della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria, è finalizzato al potenziamento delle competenze linguistico-comunicative in lingua inglese e al conseguimento della certificazione esterna rilasciata dalla Cambridge University, una delle più prestigiose Università d i tutto il mondo.
Le certificazioni “CAMBRIDGE” offrono una valutazione completa del livello di conoscenza della lingua inglese e sono spendibili e fondamentali in ambito accademico e lavorativo.
Le attività, svolte con docenti di madrelingua, si terranno presso le Sedi Collodi e Galluppi.
Dal prossimo anno scolastico saranno attivati classi ad indirizzo CLIL (Content and Language Integrated learning) per la Scuola Primaria e classi ad indirizzo Cambridge English per le prime della Secondaria Bevacqua.
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