Concerti degli Articolo 31 e di Nesli, spettacolo pirotecnico e Summer Disco: Santo Stefano in Aspromonte propone un cartellone per vivere la montagna reggina anche d'estate

Al centro del Mediterraneo sorge quello che oggi viene definito il massiccio dell’Aspromonte, un parco nazionale ancora tutto da scoprire, fuori dalle rotte del turismo di massa. Il centro abitato più alto ed anche quello più frequentato è Santo Stefano, il Comune che ospita la montagna reggina da cui si può godere di una bellissima vista sullo Stretto.

Mare e montagna, tradizione e innovazione, la nostra città è un mistero tutto da svelare. E per farlo Santo Stefano decide di ripartire dai giovani con un cartellone ricco di eventi per l’estate 2018!

“Desideriamo riportare i giovani sul nostro territorio comunale – afferma Francesco Malara primo cittadino del Comune di Santo Stefano – La montagna non è solo d’inverno, ma anche d’estate, per questo abbiamo pensato a delle attrazioni che possano far vivere la nostra bella terra anche durante l’estate. Il nostro programma prevede infatti la presenza di numerosi artisti che daranno risalto alle nostre origini, provengono tutti dalla Sicilia, dalla Calabria (e da Reggio ovviamente) ed anche dal Salento, tutte quelle terre insomma che possono essere definite come la culla del Mediterraneo”.

Tanti gli appuntamenti in programma per un’estate ricchissima di eventi, dalla musica all’enogastronomia, dai convegni culturali alle rappresentazioni teatrali. La settimana di ferragosto sarà ovviamente quella più ricca e vedrà Santo Stefano trasformarsi in un vero e proprio palcoscenico musicale.

Ferragosto con la musica degli Articolo 31

Il weekend inizia all’insegna dei ricordi con canzoni che hanno fatto cantare e ballare intere generazioni grazie alle loro hit. Dalle 21:30 Piazza Domenico Romeo sarà infatti invasa dalla musica degli Articolo 31, il gruppo pop italiano per eccellenza.

Le sorprese continuano domenica 19 agosto, quando a scaldare il popolo reggino sarà il noto cantautore e rapper Francesco Tarducci, in arte Nesli! Il giovane rapper durante la sua carriera ha fatto sognare gli italiani grazie a testi colmi di emozioni come quelli di “La fine” e “Ti sposerò“.

Fuochi d’artificio e Summer Disco dopo il concerto di Nesli

Dopo il concerto del rapper, tutti i presenti potranno assistere ad uno spettacolo pirotecnico e al successivo inizio (alle ore 00:30) dell’evento Summer Disco! Per ballare sotto le stelle della montagna reggina ci si trasferirà presso la Villetta Comunale di Santo Stefano dove ad animare la serata saranno il dj Ciccio Minniti e il vocalist Eros Pillitteri.

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