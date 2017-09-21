‘Garanzia Giovani’, il bando di Calabria Europa per combattere la disoccupazione giovanile

È in pre-informazione sul sito “Calabria Europa”, come previsto dalla Convenzione con il Ministero del Lavoro e dal Piano regionaledi attuazione del programma, l’avviso pubblico per la realizzazione delle misure di presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa e accompagnamento al lavoro.

Risorse e destinatari dell’avviso

Lo stanziamento delle risorse è di 5,8 milioni di euro a valere sul Por Calabria Fesr-Fse 2014-2020, in attuazione dell’asse 8 “Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità”. Gli interventi del presente avviso sono destinati ai giovani, anche cittadini di Paesi Ue o extracomunitari con permesso di soggiorno, di età compresa tra i 15 e i 29 anni che hanno aderito al programma “Garanzia Giovani” e che posseggono i requisiti di ammissibilità al programma.

“Continua – ha detto il Presidente della Regione Mario Oliverio – l’impegno della Giunta e dell’Amministrazione regionale nei confronti delle categorie più deboli. Questo intervento, infatti, sostiene l’accompagnamento al lavoro dei giovani e favorisce il loro inserimento nel tessuto imprenditoriale. La Calabria supererà il distacco economico e sociale raggiunto in questi anni puntando su competenze e lavoro”.

Possono partecipare al presente avviso in qualità di soggetti proponenti: soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della Dgr n.41/2015 che finora hanno operato in via sperimentale nell’attuazione del Programma regionale “Garanzia giovani”; soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della Dgr n. 172/2017 ed inseriti nell’apposito elenco regionale; Centri per l’impiego della Regione Calabria.

La scelta delle misure e la fase di accoglienza

La scelta delle misure è concordata tra il soggetto accreditato e il giovane, a seguito di una prima fase di accoglienza, presa in carico e orientamento di base che si conclude con la stipula del Patto di attivazione e l’aggiornamento della Scheda Anagrafico Professionale presente nel Sistema informativo regionale.

“Combattere la disoccupazione giovanile – ha detto l’Assessore al Lavoro Federica Roccisano – è una sfida importante per la nostra Regione e per farlo abbiamo bisogno di stimolare il tessuto produttivo e imprenditoriale e avvicinarlo ai giovani. A loro, parimenti, abbiamo destinato azioni di orientamento e attivazione, al fine di accrescere le occasioni di lavoro e quelle opportunità che ci permetteranno di porre un freno alla fuga dei giovani e all’impoverimento di questo prezioso capitale umano”.

L’avviso pubblico è in pre-informazione nella pagina dedicata per consentire ai soggetti interessati di prenderne adeguata visione prima della pubblicazione ufficiale: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/338/index.html