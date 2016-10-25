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Gastronauta consegna alla Gelateria Cesare il ‘Premio alla gelateria dell’anno’

La gelateria reggina ha ricevuto il riconoscimento da Davide Paolini e Livia Chiriotti, che hanno parlato con i maestri gelatai di come raccontare il gelato

25 Ottobre 2016 - 19:28 | di Redazione

La gelateria Cesare di Reggio Calabria, vincitrice del contest di Gastronauta

Consegnato il premio di Gastronauta al vincitore della quarta edizione del “Premio alla gelateria dell’anno”.

Alla gelateria Cesare di Reggio Calabria, risultata vincitrice del contest con 5415 i voti è stato consegnato il riconoscimento direttamente dal responsabile di Gatronauta Davide Paolini e dall’editrice e giornalista Livia Chiriotti.

La giornalista editrice ha colto poi l’occasione per parlare con i maestri gelatai delle dieci gelaterie d’Italia premiate nel contest, riguardo un tema molto attuale:”Raccontare il gelato”, cioè trasmettere la passione e l’arte artigianale del gelato attraverso le nuove tecnologie, i social e i nuovi mezzi di comunicazione.

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