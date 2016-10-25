Gastronauta consegna alla Gelateria Cesare il ‘Premio alla gelateria dell’anno’
La gelateria reggina ha ricevuto il riconoscimento da Davide Paolini e Livia Chiriotti, che hanno parlato con i maestri gelatai di come raccontare il gelato
25 Ottobre 2016 - 19:28 | di Redazione
Consegnato il premio di Gastronauta al vincitore della quarta edizione del “Premio alla gelateria dell’anno”.
Alla gelateria Cesare di Reggio Calabria, risultata vincitrice del contest con 5415 i voti è stato consegnato il riconoscimento direttamente dal responsabile di Gatronauta Davide Paolini e dall’editrice e giornalista Livia Chiriotti.
La giornalista editrice ha colto poi l’occasione per parlare con i maestri gelatai delle dieci gelaterie d’Italia premiate nel contest, riguardo un tema molto attuale:”Raccontare il gelato”, cioè trasmettere la passione e l’arte artigianale del gelato attraverso le nuove tecnologie, i social e i nuovi mezzi di comunicazione.
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