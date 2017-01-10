Gattinoni: ecco le creme anti-aging al veleno di vipera

Ci sono tantissimi prodotti in commercio per combattere l’invecchiamento, ma sapevate che esistono linee cosmetiche che propongono creme antirughe che traggono le loro proprietà specialmente da elementi naturali, come il veleno di vipera?

In questo articolo parleremo di una linea cosmetica che spicca su tutte, si tratta di Vitaleaf di Gattinoni che ha messo a punto una gamma completa di prodotti per viso e corpo realizzati per combattere i segni del tempo e rendere la pelle più giovane e sana proponendo creme realizzate con ingredienti molto particolari, come il veleno di vipera o la bava di lumaca.

Avreste mai immaginato che ingredienti come questi potessero darvi una mano nel combattere gli inestetismi causati dal progressivo invecchiamento della pelle?

Ebbene è propri così!

La crema viso Vitaleaf al veleno di vipera

Ho recentemente provato per voi lettori la crema viso al veleno di vipera di Vitaleaf Gattinoni, ed è proprio di questa particolare crema che voglio parlarvi in questo articolo, per illustrarvi i benefici di questo rivoluzionario ingrediente che proviene dalla natura e la cui efficacia vi sorprenderà.

Nella guerra contro l’invecchiamento sono tanti gli espedienti e tanti i prodotti in commercio, ma pochi hanno le caratteristiche offerte dalla linea Gattinoni.

La crema per il viso al veleno di vipera si distingue come una valida alternativa al classico botulino, contenendo polipeptidi in grado di distendere e levigare le linee d’espressione. La crema si presenta in eleganti vasetti di vetro viola, che costituisce un filtro naturale, capace di bloccare l’intero spettro della luce visibile e quindi di mantenere più a lungo inalterate le proprietà dei prodotti.

La proprietà del Veleno di Vipera viene usata nella cosmesi perchè neutralizza i radicali liberi e agisce direttamente nelle rughe d’espressione e a zampa di gallina.

Questa crema è un vero trattamento di bellezza, ha una texture molto leggera, che idrata in profondità, senza lasciare la pelle unta, si assorbe molto velocemente, non unge, ma lascia la pelle idratata e tonica, otre ad avere una profumazione molto delicata, che la rende particolarmente indicata anche per chi non ama sentire intense profumazioni sul viso.

Gli ingredienti della crema viso Gattinoni

Tra gli ingredienti contenuti nella crema viso al Veleno di Vipera Gattinoni troviamo:

Aminoacidi e Peptidi che donano un effetto rivitalizzante e idratante alla pelle del viso.

che donano un effetto rivitalizzante e idratante alla pelle del viso. Olio di Argan e mandorle , ottimi per il loro grande potere emolliente .

, ottimi per il loro grande potere emolliente . Estratto di calendula e Vitamine del gruppo B che si caratterizzano per una funzione lenitiva e protettiva sulla pelle.

che si caratterizzano per una funzione lenitiva e protettiva sulla pelle. Frazioni di sostanze che compongono l’Nmf, ovvero il Natural Moisturizing Factor che seppur è naturalmente presente nella pelle, viene a mancare in caso di disidratazione.

Quando è consigliabile usarla?

Potrà sembrarvi strano, ma già prima dei 30 anni la pelle ha bisogno di un aiutino contro l’invecchiamento. Inoltre se si aggiungono fattori esterni come: fatica, stress, sole, vento, fumo, inquinamento, l’uso di una potente crema anti invecchiamento come questa proposta da Gattinoni diviene essenziale.

Proprio per prevenire e combattere nel modo più efficace e specifico tracce di stanchezza e rughe, la Crema viso antietà Veleno di Vipera garantisce un trattamento multi-azione, non soltanto idratante, nutriente, elasticizzante e dinamizzante, ma soprattutto funzionale specifico antiageing, rivitalizzante, ristrutturante, rimpolpante (filler) e tensore (lifting) “botulino-simile” che agisce direttamente e in profondità su derma ed epidermide con un intervento mirato alle cause prime di rilassamento e solchi (disidratazione, microtensioni e microcontrazioni, ecc.), rassodando, rimodellando e contribuendo con successo a mitigare e correggere pieghe mimetiche e dell’età.

Come utilizzarla?

La crema va utilizzata sulla pelle ben pulita e asciutta di viso e collo, (lavatevi il viso con un latte detergente o un tonico, ogni tanto ricorrete anche ad uno scrub), applicatela preferibilmente mattina e sera massaggiandola per qualche minuto, con lento movimento circolare e delicatamente a partire dalle guance verso fronte, tempie, mento e collo, fino al completo assorbimento, insistendo in particolar modo su questi punti: fronte, interno sopracciglia, esterno perioculare (zampe di gallina), fianchi e sommità perilabiali, e dove rilevate personali segni di perdita di tonicità.

Prezzo e offerta riservata ai lettori

Rispetto ai prodotti in commercio si presenta con un prezzo competitivo e alla portata di molti, si può infatti acquistare ad un costo di 88 euro direttamente dal sito vitaleaf.

Ma attenzione, perché per un tempo limitato, potrete ordinarla dal sito ad un prezzo scontato del 10% utilizzando il mio codice personale MARC1 – Potrà quindi essere vostra ad un prezzo di 79,20 invece di 88,00.

Un’occasione da non perdere solo per i lettori di muainthecity, per provare un prodotto rivoluzionario!