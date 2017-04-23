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Gelatieri Calabresi ancora alla ribalta

Il progetto di Davide Destefano e Gaetano Vincenzi per valorizzare i prodotti calabresi porta in tv il sorbetto al Biondo di Trebisacce

23 Aprile 2017 - 10:23 | di Vincenzo Comi

Gelatieri calabresi, progetto di Davide Destefano e Gaetano Vincenzi, foto 5

Continuano le kermesse dei gelatieri calabresi. Prosegue infatti il progetto dei maestri Davide Destefano e Gaetano Vincenzi per la promozione e valorizzazione  dei prodotti del territorio ITALICO e nella fattispecie calabresi.

Gelatieri calabresi, progetto di Davide Destefano e Gaetano Vincenzi, foto 1

Gaetano Vincenzi della ultrapremiata gelateria Barbarossa si è cimentato all’istituto alberghiero Alletti di Trebisacce nella produzione di un sorbetto al Biondo di Trebisacce ripreso dalle telecamere della Rai.

Gelatieri calabresi, progetto di Davide Destefano e Gaetano Vincenzi, foto 2

Questo è l’agrume, coltivato fin dall’antichità nelle “vigne”, gli aranceti, della cittadina dello Jonio cosentino, che è possibile reperire anche in estate, dai frutti profumati, sapidi e dal succo abbondante giunge a maturazione da aprile a luglio, garantendo a queste produzioni una presenza che va ben oltre il tradizionale periodo di commercializzazione delle arance.

Gelatieri calabresi, progetto di Davide Destefano e Gaetano Vincenzi, foto 3

Grande maestria della Calabria quindi che conferma la validità del percorso intrapreso.

Gelatieri calabresi, progetto di Davide Destefano e Gaetano Vincenzi, foto 4

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