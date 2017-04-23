Gelatieri Calabresi ancora alla ribalta

Il progetto di Davide Destefano e Gaetano Vincenzi per valorizzare i prodotti calabresi porta in tv il sorbetto al Biondo di Trebisacce

Continuano le kermesse dei gelatieri calabresi. Prosegue infatti il progetto dei maestri Davide Destefano e Gaetano Vincenzi per la promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio ITALICO e nella fattispecie calabresi.

Gaetano Vincenzi della ultrapremiata gelateria Barbarossa si è cimentato all’istituto alberghiero Alletti di Trebisacce nella produzione di un sorbetto al Biondo di Trebisacce ripreso dalle telecamere della Rai.

Questo è l’agrume, coltivato fin dall’antichità nelle “vigne”, gli aranceti, della cittadina dello Jonio cosentino, che è possibile reperire anche in estate, dai frutti profumati, sapidi e dal succo abbondante giunge a maturazione da aprile a luglio, garantendo a queste produzioni una presenza che va ben oltre il tradizionale periodo di commercializzazione delle arance.

Grande maestria della Calabria quindi che conferma la validità del percorso intrapreso.