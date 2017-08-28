Gelato calabrese contro lo spreco alimentare
Alla due giorni 'No waste produrre senza spreco' il gelato calabrese preparato con latte e ricotta prossimi alla scadenza ha richiamato oltre 5000 presenze
28 Agosto 2017 - 09:52 | di Vincenzo Comi
Grande successo alla due giorni di “No waste produrre senza spreco” con ITALICO protagonista.
In linea con la filosofia della manifestazione il famoso gelato è stato preparato con latte e ricotta freschi prossimi alla scadenza e che altrimenti sarebbero andati cestinati.
Ben oltre oltre 5000 le presenze e 120 kg di gelato prodotti in diretta dal maestro Gaetano Vincenzi.
Prossime tappe Londra, Dubai e Riad, qui unico problema eliminare il torcolato perché l’alcool è proibito.
#UNITISIVINCESEMPRE
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