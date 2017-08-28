Alla due giorni 'No waste produrre senza spreco' il gelato calabrese preparato con latte e ricotta prossimi alla scadenza ha richiamato oltre 5000 presenze

Grande successo alla due giorni di “No waste produrre senza spreco” con ITALICO protagonista.

In linea con la filosofia della manifestazione il famoso gelato è stato preparato con latte e ricotta freschi prossimi alla scadenza e che altrimenti sarebbero andati cestinati.

Ben oltre oltre 5000 le presenze e 120 kg di gelato prodotti in diretta dal maestro Gaetano Vincenzi.

Prossime tappe Londra, Dubai e Riad, qui unico problema eliminare il torcolato perché l’alcool è proibito.

#UNITISIVINCESEMPRE