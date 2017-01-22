Il gelato calabrese protagonista al SIGEP 2017

Il gelato calabrese continua ad ottenere riconoscimenti e visibilità su scala nazionale e non solo. Nel corso del Sigep 201, prestigioso Salone internazionale di gelateria e pasticceria, a rappresentare la Calabria sono due maestri gelatai in carriera, Gaetano Vincenzi e Davide Destefano.

Vincenzi, della gelateria “Barbarossa”, (sito a Villapiana Lido, in provincia di Cosenza) ha presentato un gelato particolare, al fico dottato di Villapiana. Per i visitatori del Sigep, Destefano della storica gelateria Cesare di Reggio Calabria ha creato un sorbetto alle bacche di Goji italiano. Da ricordare come nei mesi scorsi alla gelateria reggina era stato consegnato il premio di Gastronauta quale vincitore della quarta edizione del “Premio alla gelateria dell’anno”.