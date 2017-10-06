Gelato calabrese, successo inarrestabile. Artigiani premiati a ‘Milano Golosa’

Gli artigiani calabresi ancora sotto i riflettori nazionali lunedì 16 ottobre in occasione di “Milano golosa “dove si terrà la premiazione delle prime 10 gelaterie d’Italia del contest nazionale del “gastronauta” . Due le nostre eccellenze regionali premiate La gelateria il Cantagalli di Lamezia Terme e La gelateria Boccaccio di Cannitello .

A festeggiare con loro per l’evento Davide Destefano “Cesare”, vincitore del 2016 che con i colleghi Gaetano Vincenzi gelateria “Barbarossa” e Pasquale Monteleone “bottega del gelato di Pizzo “presenti allo scopo di diffondere il progetto ITALICO con un vero e proprio make cooking sul gelato ,ideato allo scopo di poter trasmettere e diffondere i valori di collaborazione e confronto tra professionisti e soprattutto promuovere i prodotti del territorio. Milano Golosa è una manifestazione enogastronomica dedicata alla produzione artigianale di nicchia che rende omaggio alle eccellenze del gusto, alla biodiversità, all’Italia dei tanti campanili.

Un viaggio nel cibo di qualità, in cui perdersi tra sapori locali, spesso inediti e indimenticabili.

Qui non poteva mancare il gelato artigianale che si racconta: dalla lavorazione delle materie prime alla produzione e degustazione del dolce freddo sotto gli occhi di chi assaggia, per la prima volta in uno spazio interamente dedicato: l’Area Gelato Live , dove i tre maestri regaleranno un pezzo di Calabria positiva una Calabria che cresce e si fa conoscere sotto una nuova luce.

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