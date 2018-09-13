Gelato Cesare cerca nuovi testimonial, ecco l’opportunità per i bambini

Dopo la campagna per “i 100 Anni di Cesare” che ha avuto un successo incredibile e che decreterà il vincitore dei 100 Coni nei prossimi giorni, è arrivato il momento di coinvolgere i più piccoli! D’altronde come non pensare a loro e alla felicità che gli si legge negli occhi, mentre assaporano uno dei nostri coni gelato quasi sempre più grande del loro viso?

Un evento imperdibile, durante il quale potrai giocare insieme a loro, ricevere tantissimi gadget in omaggio e soprattutto, ritirare l’invito per poter partecipare allo shooting degli aspiranti piccoli modelli, durante il quale sceglieremo i nuovi testimonial della prossima campagna pubblicitaria di Gelato Cesare.

Ci vediamo dunque, da martedì 18 a venerdì 21 settembre 2018, dalle 17.00 alle 20:00, da Cesare Pastry & Soft per un grande appuntamento divertente e goloso! Quattro giornate di divertimento ed emozioni per tutta la famiglia, in collaborazione con la concessionaria BMW Formula 3, quattro giorni in cui imparerete le nuove norme della sicurezza stradale e scoprirete anche le ultime novità del mondo delle quattro ruote.