“Genti di Calabria” la nostra regione in mostra al Salone del libro di Torino

Allo Stand Calabria del Salone di Torino centinaia di volti e interviste raccolti nel volume Genti di Calabria e nel docu-film I colori del cielo

Il Salone internazionale del libro di Torino è arrivato quest’anno alla sua 30° edizione. Un appuntamento che si ripete ogni anno dal 1988, con lo scopo di promuovere il libro e la lettura presso i giovani lettori e che col tempo è divenuto un essenziale punto di riferimento per gli operatori professionali del libro.

Lo Stand Calabria dedicato a Corrado Alvaro

Anche quest’anno non manca lo Stand Calabria a rappresentare la nostra regione, che per scelta della Giunta regionale vede protagonista Corrado Alvaro, lo scrittore sanluchese facente parte della letteratura italiana del ‘900.

Lo spazio riservato in genere ai soli libri o scrittori calabresi quest’anno è stato arricchito da un’inconsueta novità: la presenza di un complesso lavoro di scrittura e fotografia con protagonisti centinaia di volti calabresi e centinaia di interviste raccolte in un volume “Genti di Calabria” e in un docu-film “I colori del cielo”.

“Vogliamo tentare di cambiare l’idea distorta che in tanti hanno della Calabria e dei Calabresi”

L’Atlante Umano Universale della Calabria

Questo lo scopo che si sono prefissati Pino Bertelli e Francesco Mazza, ideatori e produttori de “L’Atlante Umano Universale della Calabria”, un’opera che toglie il fiato e che al Salone di Torino non è passata di certo inosservata.

Perché la Calabria, il Sud in generale meritano un’occasione per rinascere e quale modo migliore di farlo se non attraverso la testimonianza diretta di chi questi luoghi li vive da sempre?

Un progetto che riguarda sì la nostra regione, ma che allo stesso tempo guarda anche ai calabresi nel mondo. Tanto che il prossimo appuntamento che vedrà protagonista il progetto “Genti di Calabria” si terrà al Consolato Italiano di Colonia il 2 Giugno.