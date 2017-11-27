I protagonisti sono gente di ogni estrazione sociale, non vi è alcun riferimento a luoghi, paesaggi o stereotipi di nessun genere… vi è solo l’ordinarietà che ovviamente diventa straordinaria per la semplicità dell’esposizione… le persone sono persone e la bellezza che risulta dalle loro testimonianze, dai loro volti posture e fisicità, è la bellezza vera, quella di cui ogni calabrese deve andare fiero.

Pino Bertelli è un situazionista, un anarchico, un dottore in niente, un fotografo di strada nel senso che vive la sua fotografia nelle strade del mondo e per lui la persona è prima di tutto… senza Pino Bertelli questo lavoro non si sarebbe mai potuto realizzare.

Francesco Mazza è un appassionato di cinema e di fotografia, è impegnato da oltre un trentennio nella produzione di decine di documentari e film con l’unico scopo di evidenziare la bellezza, racconta sempre e solo le situazioni che conosce…”è un cinema del vissuto” ci dice, “senza fronzoli e senza la ricerca spasmodica dell’estetismo” che ripudia con tutte le sue forze e… forse ci riesce.

Le prossime tappe sono prevalentemente concentrate sul pubblico giovanile a cui questo progetto è sicuramente destinato, anche se forse bisognerebbe rivolgersi ai bambini e spiegare loro che ci sentiamo in colpa ad aver creato un mondo così lontano dalla bellezza che meritano, un mondo dove pare che non ci sia più spazio per i valori veri, per l’amore senza interesse, per l’amore verso il diverso, per l’amore verso la persona e basta.

Genti di Calabria non vuole dare speranze ai giovani, da troppo tempo si promettono speranze, ma vuole fargli prendere coscienza di chi sono, di cosa possono e devono fare….

Genti di Calabria è uno strumento che se condiviso da tutti i calabresi per bene, e sono la stragrande maggioranza, può far si che il sogno non rimanga di uno soltanto ma diventi il sogno di tutti noi fino a diventare storia!

Tra le prefazioni del libro scritte da Luigi Lombardi Satriani, Maurizio Rebuzzini, Hubertus Von Amelunxen, Luigi La Rosa, Paola Grillo e Oliviero Toscani, vale la pena di soffermarsi su quest’ultimo che scrive “Bertelli è riuscito a realizzare, in questo libro, la ricerca di questa speciale bellezza, in modo emozionante, insegnandoci questo esercizio che tutti noi dovremmo fare costantemente, ogni giorno, nel nostro quotidiano; scovare la bellezza nelle tragedie può esserci di aiuto per fortificare il nostro ottimismo e quello della società che ci circonda, invece di accettare di vivere soffocati dalla paura; che ormai è l’emozione che ha preso il sopravvento nella vita di tutti noi.

Condividiamo appieno!

La situazione in Calabria così come quasi in tutti i sud del mondo è realmente difficile, bisogna prendere coscienza che il Sud è semplicemente il Sud e che non deve assolutamente inseguire il Nord come invece ci è stato fatto credere che dobbiamo fare.

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