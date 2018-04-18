Genti di Calabria, presentazione dell’Atlante fotografico di geografia umana
A Catanzaro l'Atlante Fotografico di Geografia Umana di Pino Bertelli e il docufilm di Francesco Mazza 'I colori del cielo'
18 Aprile 2018 - 15:41 | di Eva Curatola
Libro e docufilm "Genti di Calabria" e "I colori del cielo"
Venerdì 20 aprile alle ore 18 nella sede dell’Associazione Bridge di Catanzaro in via Bambinello Gesù, 1 si terrà la presentazione del progetto Genti di Calabria. Durante l’iniziativa vi sarà la presentazione dell’Atlante Fotografico di Geografia Umana di Pino Bertelli e l’opera cinematografica “I Colori del cielo” di Francesco Mazza, entrambi incentrati su una narrazione alternativa del Sud.
Tra i relatori Pino Bertelli, fotografo, Francesco Mazza, regista, il professore Luigi La Rosa, Mariarita Albanese, attrice, e le studentesse del Liceo Classico Galluppi; Giorgia Rizzo e Laura Miceli, introdurrà il convegno il dr. Luigi Noto presidente dell’Associazione Bridge di Catanzaro.
Genti di Calabria, un progetto ambizioso….Un Atlante Umano fatto di volti, fisicità, posture di Genti di Calabria, abilmente scolpiti dalla macchina fotografica del Maestro Pino Bertelli. 180 foto di calabresi in un atlante di geografia umana (una visione antropologica della Calabria) che ci raccontano qualcosa di diverso in una inesauribile scoperta della bellezza.
Il Docu-film “I colori del Cielo” si basa su centinaia di interviste fatte ai calabresi e non solo, sui temi dell’immigrazione, la famiglia, la diversità, il ruolo della donna e dei giovani nella nostra regione!
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