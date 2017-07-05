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“Genti di Calabria”, racconto di una terra fraterna e solidale

Un atlante fotografico umano racconta la Calabria attraverso volti e sguardi in bianco e nero: un libro con prefazione di Oliviero Toscani e un docufilm

05 Luglio 2017 - 19:38 | di Vincenzo Comi

Libro e docufilm Genti di Calabria e I colori del cielo

Libro e docufilm "Genti di Calabria" e "I colori del cielo"

Non solo malaffare o ‘ndrangheta. “Genti di Calabria“, il grande atlante fotografico umano realizzato dal fotografo Pino Bertelli, con l’associazione culturale Suoni e Luci, racconta una Calabria, un Sud del mondo attraverso sguardi, scatti, sorrisi, ammiccamenti e silenzi parlati che tanto dicono e tanto raccontano di una regione che è molto diversa da quanto si immagina o si lascia immaginare. Una regione che accoglie, fraterna, solidale.
“Genti di Calabria” è un progetto editoriale multimediale, un atlante di geografia umana fatto di volti, fisicità, posture, rigorosamente in bianco e nero, raccolta in circa 230 foto di calabresi e di persone che, in qualche modo, hanno a che fare con la Calabria. La prefazione è a cura di Oliviero Toscani, Luigi Maria Lombardi Satriani, Luigi la Rosa e Hubertus von Amelunxen. Insieme al libro è stato realizzato un docufilm, “I colori del cielo“, di Francesco Mazza, che racconta il viaggio di Bertelli e, in molti casi,dà voce e corpo alle figure degli scatti.

fonte: ANSA

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