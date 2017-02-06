‘Geometria specchio del Se’ con Mohammed Talhaoui

Sabato 11 febbraio alle 16.30, presso la associazione Universalia, in via Treviso 39 Reggio Calabria, si terrà un incontro con Mohammed Talhaoui, artista algerino che utilizza la geometria come codice d’espressione delle realtà interiori.

Modereranno l’intervento il dott. Piero Cutrupi, docente di lingua e cultura araba, il dott. Giovanni Crescenti, studioso del sufismo, e il dott. Maurizio Loiacono, islamista.

Interprete della più tradizionale arte islamica, che egli studia e ripropone come linguaggio non verbale, una forma di comunicazione che permette di incontrare il Sacro nella forma, risalendo a quello che egli definisce la “genesi geometrica”. Un codice di comunicazione che declina le forme in ritmi e metriche proprie della poesia, che riesce a condensare in un’unica armonia di linee e colori l’irrealtà della forma astratta con la tangibilità dei significati cui si riferisce, producendo quella Meraviglia che secondo Platone è alla base della conoscenza.

Un percorso artistico e spirituale che fa riscoprire il significato del simbolo, attraverso la preziosa partecipazione di Giovanni Crescenti, rappresentate di uno dei più grandi Maestri Sufi in Europa, che relazionerà sul simbolismo, e che diventa ricerca di un percorso storico comune con il dott. Antonio Maurizio Loiacono.

Associazione Culturale Liber i.a. Universalia –

° Via Treviso n. 39 – 89126 Reggio Calabria.

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