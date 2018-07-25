Geoparco Aspromonte, presentazione dei lavori
Giovedì 26 luglio, nella Residenza Universitaria di via Roma a Reggio Calabria, saranno presentati i lavori ultimati dall'Ente Parco per promuovere il Geoparco Aspromonte
25 Luglio 2018 - 15:32 | di Vincenzo Comi
Giovedì 26 luglio alle ore 11 presso la Residenza Universitaria di via Roma a Reggio Calabria verranno presentati i lavori ultimati dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte nell’ambito delle attività di valorizzazione e promozione del Geoparco Aspromonte.
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