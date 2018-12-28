Associazione ‘Georgia in Calabria’ visita il meraviglioso borgo di Pentedattilo
L'Associazione Georgia in Calabria prosegue nella sua attività di scoperta e promozione del territorio calabrese
28 Dicembre 2018 - 19:22 | Comunicato
“Ringraziamo tutti i partecipanti all’escursione di oggi pomeriggio a Pentedattilo, giornata trascorsa meravigliosamente nell’incantevole Borgo Calabrese. Ad un anno dalla nascita dell’associazione, ogni giorno aumenta e si rafforza sempre più l’integrazione dei georgiani in questa nostra terra. Ci saranno tante altre iniziative che porteremo avanti assieme ai cittadini georgiani cosi da far apprezzare loro la nostra adorata Calabria”, afferma Gianmarco Crea, Vice Presidente dell’associazione.
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