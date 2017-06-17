“Gianfranco Meggiato. Il Giardino delle Muse Silenti” a Catanzaro

Fino al 1 ottobre sculture e installazioni di Gianfranco Meggiato in quattro sedi di Catanzaro, dal Parco della Biodiversità al MUSMI e al MARCA

di Daniela Bonanno Conti – Fino al prossimo 1 ottobre a Catanzaro, presso varie sedi, si potrà ammirare un progetto site specific dal titolo: “Gianfranco Meggiato. Il Giardino delle Muse Silenti” che coinvolge i più importanti spazi espositivi della città calabrese, dal Parco della Biodiversità Mediterranea al Museo MARCA, dal Parco Archeologico di Scolacium al MUSMI – Museo Storico Militare. Il progetto è realizzato grazie alla Fondazione Rocco Guglielmo e all’ amministrazione Provinciale di Catanzaro. Curatrice del progetto è a cura di Luca Beatrice.

L’installazione al Parco della Biodiversità Mediterranea

Si tratta di una grande installazione che è presente al Parco della Biodiversità Mediterranea, all’interno del Parco Internazionale della Scultura che accoglie anche i protagonisti della scultura internazionale. Si tratta di sculture monumentali che ci permettono di comprendere il pensiero dell’artista che vede nell’arte e nell’acquisizione di consapevolezza e non nelle armi, l’unica chiave di salvezza per l’uomo. L’uomo però deve percorrere il proprio individuale labirinto per arrivare ad una maggiore consapevolezza del suo esistere e della sua essenza. L’artista si confronta con tematiche di forte impatto sociale come quello della guerra e delle sofferenze che colpiscono la popolazione civile e affronta il tema del labirinto umano.

Negli spazi del MUSMI – Museo Storico Militare, invece, possiamo trovare vari cimeli, armi e divise che risalgono a un periodo che va dall’età napoleonica alla seconda guerra mondiale, e un’opera dal titolo Matrix, caratterizzata da un insieme di cubi volti a costituire una sfera.

Il percorso tra il MARCA e il Parco Archeologico di Scolacium

Il percorso espositivo prosegue quindi al MARCA – Museo delle Arti di Catanzaro con otto opere di medie dimensioni e una grande stele e termina nel Parco Archeologico di Scolacium con la presentazione di una scultura di grandi dimensioni .

Per informazioni varie, possiamo consultare il seguente sito internet: http://www.museomarca.info/