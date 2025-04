Calabria, il sindaco di San Ferdinando aderisce a Forza Italia

Il Coordinamento regionale è lieto di annunciare ufficialmente l’adesione a Forza Italia di un altro sindaco, che va ad unirsi alla grande Squadra della Calabria. Si tratta di Gianluca Gaetano, Sindaco di San Ferdinando.

“Decisione non certo estemporanea – spiega il Sindaco – bensì frutto di una profonda riflessione, basata sulla comprovata qualità della classe dirigente forzista calabrese. Ovviamente sulla mia scelta ha inciso anche il posizionamento politico del partito: in un momento storico caratterizzato da profonde divisioni, da suprematismi e da scenari geopolitici che inducono serie preoccupazioni, credo sia un dovere morale contribuire ad un progetto liberale, moderato ed europeista. Sono certo di poter contribuire al raggiungimento di virtuosi obiettivi comuni, in un territorio che ha grande bisogno di presenza istituzionale e politica basata sulla concretezza e sull’affidabilità, virtù che gli esponenti di Forza Italia in questi anni hanno costantemente dimostrato. Viceversa, sono altrettanto certo di poter essere proficuamente sostenuto dal partito nella mia azione amministrativa che, oltre a valorizzare la città di San Ferdinando migliorandone servizi e reputazione, recuperandone la gloriosa vocazione turistica e mettendone a sistema le numerose potenzialità, punta a realizzare uno sviluppo complessivo della Piana di Gioia Tauro grazie alla coesione territoriale e ad una cooperazione scevra da campanilismi. Nell’annunciare il mio ingresso nel partito – aggiunge Gianluca Gaetano – sento il dovere di ringraziare anzitutto il Segretario provinciale di Reggio Calabria, l’On. Giovanni Arruzzolo, politico di lungo corso, da sempre attento al nostro territorio; l’On. Francesco Cannizzaro, Segretario regionale del Partito, col quale Forza Italia ha decisamente cambiato passo tanto a livello locale quanto calabrese, grazie al suo pragmatismo e spirito di squadra; da ultimo, il Presidente Roberto Occhiuto, che sta guidando brillantemente la Regione e che ha sempre garantito a San Ferdinando in questi anni un’attenzione mai avuta prima.”