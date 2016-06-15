Gianluigi Buffon è il più trendy tra i calciatori

di Daniela Bonanno Conti – Secondo un recente sondaggio condotto da Showroomprive.it, in concomitanza con l’inizio dei campionati Europei di calcio 2016, è stata stilata la top ten dei calciatori italiani più trendy che si contraddistinguono in fatto di stile ma solo sei su dieci giocheranno agli Europei 2016.

Al primo posto in classifica il portiere degli azzurri Gianluigi Buffon preferito dal 20,62% dagli italiani rispondenti al sondaggio anche in termini di eleganza e stile. Al secondo posto, troviamo Mario Balotelli.

Il centravanti del Milan non partirà per Francia 2016, ma con i suoi look eccentrici e di tendenza, sia nell’abbigliamento che nei tagli di capelli, ha catturato sicuramente l’attenzione del 20,10% degli intervistati. Si aggiudica il terzo posto, il centrocampista bianconero Claudio Marchisio con il 18,68% delle preferenze, che però sarà assente ai Campionati Europei di calcio 2016 a causa di un infortunio al legamento crociato del ginocchio. Segue Andrea Pirlo, Daniele De Rossi, Riccardo Montolivo, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli, Antonio Candreva e Matteo Darmian che chiude la classifica.

E allora in attesa di vedere come si comporteranno i nostri Azzurri nel proseguo del campionato Europeo, per ora godiamoci la classifica dei più trendy.