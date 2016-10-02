Gianni e Rossella, gli sposi reggini con una passione in comune

Cosa vi viene in mente sentendo parlare di lista nozze?

Se siete tradizionalisti, certamente gli immancabili accessori per la casa che fanno gola un po’ a tutte le casalinghe e non solo. Se fate invece parte del mondo dei nerd, ad affascinarvi sarà la tecnologia e dunque la vostra lista nozze convergerà sui prodotti tecnologici del momento.

Se siete una coppia innovativa invece, potrebbe anche venirvi in mente, come è già capitato, di scegliere come regalo di matrimonio, dei semplici e molto utili (se si è baciati dalla fortuna) gratta e vinci.

Due sposi reggini e la lista nozze di libri

La novità questa volta viene proprio dalla nostra amata e bistrattata Reggio Calabria. Due sposi reggini, Gianni e Rossella hanno infatti deciso di dare una vera e propria svolta nell’ambito delle liste nozze, scegliendo di seguire una passione comune, cogliendo l’occasione per farsi regalare libri di ogni genere ed arricchire così la loro libreria personale.

A far da protagonista, ancora una volta, è la libreria Nuova Ave, sempre attenta ai bisogni dei clienti e che in questo caso ha realizzato il sogno di Gianni e Rossella.

La lista nozze in libreria ha infatti riscontrato ottimi risultati da parte degli invitati, che davanti a questa proposta insolita non si sono assolutamente tirati indietro.

Una lista nozze classica e fuori dagli schemi

Gianni e Rossella hanno unito l’utile al dilettevole, in quanto non hanno rinunciato ad una lista nozze “classica”, ma allo stesso tempo hanno scelto un’alternativa fuori dagli schemi. Inoltre i testi che componevano la lista nozze riguardavano l’ambito lavorativo dei due sposi, dunque l’economia e l’alimentazione a chilometro zero.

Ma come un lettore può ben immaginare, nella lista non sono mancanti di certo romanzi e saggi di filosofia.

I due sposi, subito dopo esser convolati a nozze, si sono recati nella famosa libreria reggina, per riscuotere il loro bottino e per scattare qualche foto in ricordo di questo magico, quanto sorprendente, momento.

Una storia che ispira la città

La storia di Gianni e Rossella, è una storia ispiratrice, che ci ricorda ancora una volta quanto la comunità reggina abbia ancora voglia di vivere e stupire. Non è tutto fermo e morto. E soprattutto non è tutto nero ciò che ci circonda.

È da storie come questa invece che dovremmo prendere spunto, per riscoprire il valore di una città, che spesso viene dimenticato. Chissà quindi, che anche altri novelli sposi, o diplomati, laureati, diciottenni, non prendano ad esempio l’idea di Gianni e Rossella, creando anche loro una lista di desideri.

Perché in fondo, si ha davvero bisogno di una ragione valida per acquistare dei libri?