Gianni Sapone, #Femmina la collezione tributo donne calabresi

La nuova collezione di haute couture dello stilista, ispirata alle donne del Sud e ai merletti lavorati dalle maestre calabresi del tombolo, è un tributo alla donna

#Femmina, è un inno alla donna. Nasce come un ricordo, in un caldo sabato di settembre. E’il sogno di un bambino che si perdeva nella gioia e nella magia dell’attesa della festa del paese. Sullo sfondo, una città di mare: l’attesa della processione, tra palazzi nobiliari e strade colme di speranza.

Sono le donne del Sud, di quel Mediterraneo e delle sue inossidabili tradizioni, a ispirare le creazioni dello stilista Gianni Sapone, che oggi ha presentato alla stampa #Femmina, la nuova collezione di haute couture, Fall-Winter 2017-2018. L’eleganza del classico senza tempo, si arricchisce di antichi merletti, lavorati da anziane maestre calabresi del tombolo, trine e sete preziose, vestono una donna dal cuore romantico e colmo di nostalgia. La raffinata sensualità, la ricerca della bellezza, caratteristiche dello stilista, sono un tributo alle donne e “fimmini”, dalla dignità fiera e dallo sguardo che ammalia, come il sapore del mare.

Collezione preziosa e inusuale, rievoca tradizioni antiche e mai sopite. Dalle stampe floreali, ai pizzi sapientemente ricamati in cristallo, quasi a ricordare gli stucchi delle chiese di paese; dai grandi scialli, in tulle di cotone con papaveri fatti ad uncinetto, alla novità per questa nuova stagione d’arte e magia. Centrini in filo, cuciti tra essi, legano un atto d’amore, per una creazione di sofisticata sartorialità di fine sfilata: l’unicum della collezione, l’abito da sposa.

www.giannisapone.it