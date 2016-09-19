Gigi D’Alessio ‘sindaco’ per un giorno in Calabria

Gigi D’Alessio ‘sindaco calabrese’ per un giorno. Il celebre cantautore napoletano ha celebrato ieri il matrimonio di Roberto D’Aquino, suo bassista, e della moglie Benedetta. Splendido scenario la spiaggia di Ricadi-Capo Vaticano, località tra le più apprezzate in Calabria. Con tanto di fascia tricolore al petto, Gigi d’Alessio ha celebrato il matrimonio in spiaggia, a piedi nudi sotto lo sguardo attento di fotografi, amici, invitati, curiosi, familiari e parenti degli sposi, amministratori del Comune di Ricadi ed alcuni agenti della polizia municipale. Quasi tutti in abito rigorosamente bianco, così come bianchi erano i cuscini sui quali hanno seguito la cerimonia i tanti ospiti.

Anche il sindaco Giulia Russo non ha nascosto la sua soddisfazione per l’evento in spiaggia, una novità per Ricadi, fortemente voluta dall’amministrazione insediatasi a giugno scorso, che rappresenta un indubbio richiamo promozionale per il territorio: «Abbiamo avuto numerose richieste di celebrare riti civili nelle splendide location che il paese offre – ha affermato – e tra queste non potevano mancare le varie spiagge. Ecco perché abbiamo approvato il regolamento adesso pienamente in vigore. La presenza di Gigi D’Alessio è indubbiamente gradita e può rappresentare una splendida occasione di pubblicità per il nostro territorio. Credo – ha concluso l’amministratore, presente alla cerimonia – che questa sarà una dei tanti eventi che porteranno Ricadi sulla bocca di tutti per fatti, finalmente, positivi. Siamo stati felici di avere con noi Gigi e tutti i suoi amici, qui saranno sempre i benvenuti».

foto: quotidianodelsud.it