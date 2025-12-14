Ginnastica: la Virtus Reggio conquista 7 podi alle Finali Nazionali di Rimini

La Società Ginnastica Virtus Reggio torna dalle Finali Nazionali con un bottino straordinario: ben 7 Podi Italiani. Risultati che parlano chiaro e che portano la firma del lavoro attento e minuzioso costruito con precisione e competenza delle tecniche Caterina Albanese e Carmen Loprevite. A illuminare la scena sono state soprattutto le due giovanissime promesse, Gioia Castellone e Miriam Fallara che, con esercizi impeccabili costruiti su misura e interpretati con maturità sorprendente, hanno sbaragliato le avversarie conquistatndo 1 ORO,2 Argenti e 3 Bronzi nella Classifica Assoluta, specialità corpo libero e spec.palla della competizione La2 A1. Una dimostrazione di talento e dedizione che lascia intravedere un futuro ancora più luminoso.Un altro eccellente risultato arriva per la competizione LC2 A5 con Rachele Polimeni che si laurea Vicecampionessa d’Italia nella spec. Corpo Libero: con grazia, eleganza e precisione ha incantato tutti, salendo sul secondo gradino piu’alto del podio e dimostrando che il suo talento continua a brillare con forza straordinaria.

L’altra Virtusssina Martina Alampi,abituata a incantare con performance e risultati straordinari, anche questa volta in pedana si è fatta notare per la sua originalità e le eccezionali capacità ginniche, ricevendo applausi unanimi e consensi… ma stavolta ha visto sfumare il podio per un soffio dovuto a una piccola sbavatura. Il suo 4 posto al corpo libero nella competizione LC2 A4 rimane pur sempre prestigioso confermandosi ai vertici della classifica Italiana. La più giovane individualista della Virtus per la competizione LC2 A3, la stratosferica Angela Cannistrà è stata protagonista di una prova intensa: con i suoi 2 esercizi brillanti e complessi si è distinta in pedana mettendo in luce splendide qualità tecniche e una performance accattivante. Un errore al cerchio ha però inciso sul punteggio finale, facendole sfumare il podio e non consentendole di replicare il risultato della precedente competizione, nella quale era riuscita a conquistare una medaglia,ottenendo comunque un importante ottavo posto. Arianna Corrado, anche lei come le sue compagne già plurimedagliata nel corso degli anni, ha stregato il pubblico con il suo esercizio ispirato al “Re Leone”.

Ogni movimento ha raccontato forza,grazia e passione e sembrava che la medaglia fosse ormai a portata di mano, ma piccole incertezze le hanno fatto sfuggire il podio,a differenza del suo Bronzo conquistato lo scorso anno.Nonostante tutto, la sua grinta e la sue eleganza restano un esempio straordinario di talento e passione che va ben oltre il risultato, trasformando ogni performance in un autentico spettacolo di emozioni. La più grande Virtussina in gara Aurora Ligato, ginnasta veterana dal cuore tenace conquista un quarto posto al corpo libero e un sesto alla fune nella competizione LB1 S2, dimostrando passsione e determinazione, nonostante il poco allenamento per gli imporatnti impegni scolastici in prossimità della maturità. Le competizioni si sono svolte in un clima di grande intensità, tra routine impeccabili e punteggi combattuti fino all’ultimo, rendendo il risultato finale ancora più significativo. Un’esperienza importante che conferma la crescita del gruppo e il valore del percorso intrapreso. Le finali Nazionali rappresentano così non solo un traguardo prestigioso, ma anche un punto di partenza per nuovi obiettivi, con lo sguardo già rivolto ai prossimi appuntamenti della stagione.