Ciambra a Gioia Tauro, 400 mila euro per due interventi di sicurezza e riqualificazione

L’Amministrazione comunale di Gioia Tauro comunica l’assegnazione di due finanziamenti da 200 mila euro ciascuno, per un importo complessivo di 400 mila euro, destinati all’area di Via Ciambra.

Il primo intervento, per un importo di 200 mila euro, riguarda la messa in sicurezza, l’adeguamento e la ristrutturazione di Via Ciambra, importante arteria a servizio delle aree rurali e delle attività agricole. Il finanziamento rientra nell’ambito del Fondo FEASR – PAC 2023-2027.

Un secondo finanziamento per il recupero dell’area degradata

Il secondo finanziamento, anch’esso di 200 mila euro, è destinato al ripristino e al recupero di un’area pubblica degradata nel quartiere Ciambra, attraverso interventi di rimozione dei rifiuti e di riqualificazione ambientale.

«Accogliamo con soddisfazione l’assegnazione di queste risorse – dichiarano il Sindaco avv. Simona Scarcella e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente – che rappresentano un’importante opportunità per intervenire su Via Ciambra e sull’area circostante. Si tratta di risorse che, una volta completati i necessari adempimenti amministrativi e tecnici, potranno essere destinate al miglioramento della sicurezza, della viabilità e del decoro ambientale.

“Risorse che potranno tradursi in opere concrete”

È un ulteriore risultato del lavoro svolto dall’Amministrazione per intercettare finanziamenti esterni e creare le condizioni per realizzare interventi utili alla comunità. Continueremo a seguire l’iter con attenzione, affinché le risorse possano tradursi in opere concrete nel rispetto delle procedure previste».

L’Amministrazione comunale ringrazia il Settore IV – Lavori Pubblici per il lavoro tecnico e amministrativo svolto, che consentirà di proseguire nell’iter necessario alla definizione e alla successiva realizzazione degli interventi.

Un investimento complessivo di 400 mila euro che rappresenta un’opportunità significativa per la riqualificazione di Via Ciambra e per il miglioramento della qualità degli spazi pubblici.