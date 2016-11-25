A Gioia Tauro la Ingy, la nave più grande di Msc

La nave da 400 metri e 19 mila container è ormeggiata alla banchina alti fondali: la Capitaneria spiega perché il porto è competitivo

La più grande nave della flotta Msc, la “Msc Ingy”, che con i suoi 400 metri di lunghezza e 59 di larghezza può trasportare fino a 19 mila container, è giunta nel porto di Gioia Tauro. La nave è ormeggiata nella banchina alti fondali in concessione alla Medcenter Container Terminal.

Per esaminare gli aspetti legati all’arrivo, ieri c’era stata una riunione nella Capitaneria di porto di Gioia Tauro cui hanno partecipato il comandante Francesco Chirico, il capitano di corvetta Domenico Ferraro e lo staff della sezione tecnica della Capitaneria, insieme ai responsabili del teminal Mct, della linea Msc e dei servizi tecnico-nautici (piloti, ormeggiatori e rimorchiatori).

Le caratteristiche infrastrutturali del porto, ha evidenziato la Capitaneria, “sono adeguate all’ormeggio di questi giganti del mare, così come altamente professionale è l’opera dei servizi tecnico-nautici. Fattori che rendono estremamente competitivo il porto di Gioia, in uno scenario di agguerrita concorrenza”.