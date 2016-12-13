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Gioia Tauro, passato presente e futuro-conoscenza, tutela, proposte

Il 16 dicembre alla Sala Le Cisterne un convegno sulla storia della città e sulle proposte di tutela, promosso da Soprintendenza, Università Mediterranea e Comune

13 Dicembre 2016 - 09:44 | di Vincenzo Comi

Arco catalano, immagine per il convegno su Gioia Tauro passato, presente e futuro

Il giorno 16 dicembre alle ore 16,30 presso la Sala Le Cisterne di Gioia Tauro si terrà il convegno “Gioia Tauro, passato presente e futuro-conoscenza,tutela,proposte”.

L’evento è organizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  di Reggio Calabria in collaborazione con  il Dipartimento Patrimonio Architettura Urbanistica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dal Comune di Gioia Tauro Assessorato alla Cultura.

Dopo i saluti del Sindaco di Gioia Tauro Giuseppe Pedà e dell’Assessore alla Cultura Francesco Maria Toscano seguiranno gli interventi dei docenti dell’Università e dell’architetto Giuseppina Stracuzzi della Soprintendenza come da programma allegato.

locandina

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