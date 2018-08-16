A Gioiosa Jonica la musica ‘Made in Marina’
Sul lungomare di Marina di Gioiosa Jonica i musicisti della città insieme per un concerto unico, con fuochi d'artificio e dj set fino a notte
16 Agosto 2018 - 18:18 | di Eva Curatola
Il meglio della musica “Made in Marina“, domenica 19 agosto sul Lungomare di Marina di Gioiosa Jonica (RC). I musicisti di Marina di Gioiosa Jonica insieme per un momento di condivisione artistica in nome della città di appartenenza. Marina di Gioiosa, da sempre luogo di arte e cultura, rivendica con orgoglio un patrimonio di bellezza che si esprimerà attraverso un concerto unico.
A partire dalle ore 22 si esibiranno Armando Quattrone e Gioia Popolare, special guest Francesco Loccisano e Giuseppe Lucà.
Poco dopo la mezzanotte, spettacolo pirotecnico e, a seguire, ancora musica con, ospite a sorpresa, il re della tarantella e tutti gli artisti sul palco.
L’evento, organizzato dal Comitato per Marina di Gioiosa Jonica, nell’ambito dei festeggiamenti per la Madonna del Carmine che si svolgeranno dal 16 al 19 agosto, ha come media partner Radio Gioiosa Marina e, dopo il live, prevede per tutta la notte il Dj set con Albon.
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