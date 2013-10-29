Gioja’s Musichall & Rotaract: Insieme per una DREAMbox di speranza

di Maria Carmela Di Marte – Nasce dall’esigenza di portare un messaggio di solidarietà e allo stesso tempo una concretezza ai sogni di numerosi bambini ricoverati nei reparti di oncologia degli ospedali pediatrici, la collaborazione che vedrà l’1 novembre protagonisti il Gioja’s Musichall e i Rotaract club Nicotera Medma e Palmi, in un venerdì sera all’insegna della musica dance anni 70’s-80’s.La location del Gioja’s e le intenzioni del progetto nazionale Rotaract Italia, si plasmano per dare il via ad una raccolta fondi che servirà a finanziare la DreamBox, una scatola contenente oggetti facenti parte dell’universo infantile, quali peluches, libri di fiabe, pastelli, album da disegno e quant’altro. A questo, i presidenti di entrambi i club, Andrea Saccomanno e Cristiana Romeo, hanno deciso di unire una lettera nella quale ogni bambino potrà apporre il proprio desiderio, al fine di renderli concreti attraverso la raccolta fondi. Un modo per ridare speranza e gioia a bambini che combattono giornalmente la loro battaglia per la vita. A questo proposito, i Rotaract club Nicotera Medma e Palmi hanno deciso di legare la musica alla solidarietà con la disponibilità di uno dei locali più in voga del momento, popolato il sabato sera da numerosi giovani amanti del divertimento.

Non rimane altro che augurare una positiva presenza all’evento “Thank God it’s Friday”, perché mai come in questo caso unire il divertimento alla solidarietà è d’obbligo.

Un modo come un altro per divertirsi facendo del bene.