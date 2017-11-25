Alle Muse di Reggio il salotto de I due calabresi con Mimmo Nunnari e Maurizio Carnevali: domenica 26 novembre alle 17.30 tra libri, arte e radici calabresi

La Sala D’Arte Le Muse di via San Giuseppe, 19 continua la nuova programmazione 2017/2018 con il tradizionale appuntamento settimanale per il pubblico reggino.

Domenica 26 novembre alle ore 17,30 “Le Muse” ospitano “I DUE CALABRESI”. Mimmo Nunnari – saggista e Maurizio Carnevali– artista, i quali animeranno il salotto del Laboratorio delle Arti e delle Lettere, ognuno con la sua storia e la sua esperienza accomunate dalle radici profonde ed intense della nostra terra di Calabria.

Mimmo Nunnari giornalista e vice direttore del tgr (telegiornali regionali Rai) ha insegnato Teoria e Tecnica del Giornalismo nell’Università di Messina e Sociologia dei progetti Culturali e comunicativi all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Rc.

Al pubblico delle Muse presenterà il volume “La Calabria spiegata agli italiani – Ed. Rubbettino” raccontando un territorio metà inferno e metà paradiso, terra di misteri e ombre nere, scenario di bellezze ineguagliabili, territorio accogliente e teatro di violenza mafiose. Maurizio Carnevali, pittore e scultore, già Premio Muse parlerà dei suoi anni da studente del liceo artistico a Reggio Calabria sul finire degli anni ’60, il suo breve periodo trascorso in Francia, a Parigi, nel 1968-1969, le sue visite al Museo del Jeu de Paume, al Louvre, l’iscrizione all’Accademia delle Belle Arti, l’essere stato stato allievo del pittore Domenico Cantatore e dello scultore Francesco Messina approdando alla comunicazione artistica mediata da un Sud mitico e ricco di tradizioni che trova nella mediterraneità la sua collocazione formativa.