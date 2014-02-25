Giornalista per un giorno – MFW14: Partecipa al nuovo Contest di Citynow.it!

Racconta la Milano Fashion Week in un articolo di massimo 3000 battute: il contest di CityNow.it con due sponsor e quattro Fashion Writer in giuria

La settimana della Moda si è appena conclusa! Da adesso, e solo per poche ore, hai la possibilità di veder pubblicato il tuo articolo sulla MFW2014 su Citynow.it!Visita adesso il blog di Fabiana Tripodi!

Crea il tuo articolo ed inseriscilo tra i commenti, in un post di massimo 3000 battute.

Scrivi ora tutto quello che per te ha rappresentato la MFW 2014!!!!Racconta la tua esperienza diretta o descrivi una sfilata in particolare concentrandoti su un solo brand o su tutte le tendenze per la prossima stagione.

Metti nero su bianco tutte le emozioni che questo grande evento ti ha trasmesso!

Sfrutta al meglio la tua creatività!!!Grazie ai due sponsor del fantastico Contest LaPignataBag Collection e Gracy’s Jewels Collection il vincitore riceverà un modello primaverile delle favolose Itbag e una delle bellissime necklace realizzate completamente a mano!

Cosa aspetti?

1 – Segui il profilo IG @iamfabiii 2 – Pubblica lo screenshot dell’ultima foto pubblicata riguardante il contest!

3 – Scrivi il tuo articolo qui sotto in massimo 3000 battute.

La vincitrice verrà scelta da 4 Fashion Writers : Fabiana Tripodi, Federica Geria , Maria Laura Tavella e Maria Carmela Di Marte.

Il giudizio è insindacabile e verrà comunicato tra 48 ore esatte!

Non dimenticare di inserire il tuo indirizzo e-mail per essere ricontattata in caso di vincita! #StayTuned