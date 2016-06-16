Ecco ‘GiornalMente’ il giornale dei ragazzi del ‘Leonardo da Vinci’
Presentato sabato 18 giugno il giornale della terza E, nato dall'alternanza scuola-lavoro con il Sindacato Giornalisti della Calabria
16 Giugno 2016 - 15:45 | di Vincenzo Comi
Photographer
Notizie inedite e interessanti scoop “giornalistici” verranno presentati alla stampa sabato 18 giugno, alle ore 11, nell’Aula Magna del Liceo scientifico Leonardo da Vinci. “GiornalMente” è la testata del giornale realizzato dai ragazzi della terza E del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” sotto la guida del Sindacato Giornalisti della Calabria.
Il giornale è il prodotto del percorso di Alternanza Scuola/lavoro realizzato dallo stesso Liceo unitamente al Sindacato Giornalisti della Calabria.
Alla conferenza stampa saranno presenti la Dirigente scolastica del Liceo, Giuseppina Princi, il Segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria e Segretario generale aggiunto della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Carlo Parisi, i tutor scolastici e aziendali e i giornalisti del Sindacato Giornalisti della Calabria che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: Paola Abenavoli, Luigi Caminiti, Antonietta Catanese, Eleonora Delfino, Teresa Munari, Andrea Musmeci, Nicola Pavone, Franco Pellicanò, Anna Rizzica e Pino Toscano.
La versione digitale del giornale troverà spazio sul quotidiano on line Giornalisti Italia, partner dell’iniziativa: www.giornalistitalia.it.
Alla cerimonia sarà presente anche il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervistato dai ragazzi nel corso del progetto.
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