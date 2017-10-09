Sabato 14 ottobre in occasione della 13° edizione della Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, dalle ore 18,30 si terrà un incontro ospitato dalla Galleria Arte Toma di Reggio Calabria, allo scopo di stimolare il dibattito intorno al ruolo e al mestiere dell’artista oggi, in particolare nel contesto del sistema dell’arte italiano – e più nello specifico calabrese – contemporaneo.

Il dibattito sul ruolo dell’artista

Il dibattito moderato da Valentina Tebala – critica e curatrice indipendente – e Marta Toma – gallerista – sarà animato dagli interventi di artisti e operatori del settore, che incontreranno il pubblico per confrontarsi liberamente sulle tematiche dell’arte come momento di crescita personale e sociale.

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L’iniziativa si inserisce all’interno di un fitto programma di mostre, eventi, laboratori e conferenze su scala nazionale, che dalle grandi città si dirama fino ai più piccoli centri della provincia italiana, ridisegnando la mappa dei luoghi dell’arte contemporanea in un’ottica inclusiva, vivace e dinamica. L’atteso evento annuale che simbolicamente inaugura la stagione del contemporaneo, giunto alla sua tredicesima edizione, registra una crescente partecipazione, configurandosi come occasione privilegiata di scambio e dialogo tra l’arte del nostro tempo e il suo pubblico, sempre più numeroso, diversificato e interessato.

Il concept dell’edizione: Pane quotidiano

Partendo proprio dal concept fornito dall’immagine guida di quest’anno, Pane quotidiano di Liliana Moro, l’incontro in Galleria vedrà come protagonisti coloro per i quali l’arte è davvero primario e vitale ‘pane quotidiano’: gli artisti. Nutrimento assoluto per l’anima più che per il corpo, in tempi di crisi economiche e di valori, l’arte torna nodo centrale di un dibattito aperto da chi la crea – l’artista appunto, principale motore di un sistema complesso – verso chi la sostiene, la divulga o semplicemente la fruisce.

L’incontro si aprirà con lo speciale contributo e il punto di vista personale ed estetico degli artisti:

Nausica Barletta, Roberto Giriolo, Giulio Manglaviti, Zeroottouno.

GALLERIA ARTE TOMA | Via Giudecca 23-25-27/A, cap. 89125 (RC) – Tel/Fax +39 096524883 – galleria.artetoma@libero.it

INGRESSO LIBERO – Per info: +39 3932397474