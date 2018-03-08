Anche la Cattolica di Stilo, Le Castella di Isola Capo Rizzuto e la Chiesa di San Francesco d’Assisi di Gerace, tre importanti siti diretti da Rossana Baccari, afferenti al Polo Museale della Calabria, guidato da Angela Acordon, celebreranno, con una interessante iniziativa che si concluderà il 14 marzo 2018, la Giornata Nazionale del Paesaggio.

Infatti in collaborazione con “San Giorgio coop. soc.” e “Il cerchio dell’immagine” organizzano il Contest fotografico Calabria, storia, monumenti e paesaggi. La Cattolica di Stilo, Le Castella di Isola Capo Rizzuto, San Francesco d’Assisi a Gerace. Il concorso ha l’obiettivo di generare nuovi stimoli ed interessi verso il patrimonio storico-culturale di cui Stilo, Gerace e Le Castella sono ricchi. Molto spesso, come nel caso della Cattolica di Stilo e della fortezza de Le Castella l’importanza e la bellezza di un sito è legata al paesaggio che lo circonda. In altri casi, come per la Chiesa di San Francesco a Gerace, il monumento si trova in un contesto storico urbano di grande rilievo. La fotografia, esercizio di osservazione della realtà, è in grado di darle forma, valorizzando l’identità dei luoghi.