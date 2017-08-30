A Stefanaconi tornei di tennis, calcio a 5, ciclismo e volley e, alle 18, il convegno con Pippo Callipo; premio sportivo alla Volley Tonno Callipo

Nell’ambito delle iniziative estive legate alla cultura, l’amministrazione comunale di Stefanaconi (piccolo comune alle porte di Vibo Valentia) guidata dal sindaco Salvatore Solano ha promosso la manifestazione “La Giornata dello Sport”. Un’intera giornata dedicata allo sport durante la quale si svolgeranno una serie di tornei con molteplici discipline sportive interessate: tennis, tennis tavolo, calcio a 5, ciclismo, atletica leggera, volley, calcio balilla e altro ancora. Inoltre, nel pomeriggio, a partire dalle ore 18:00, si svolgerà il convegno sul tema “Lo Sport come strumento di crescita sociale“.

Un incontro al quale parteciperà il presidente Pippo Callipo al quale sono state affidate le conclusioni e che vedrà la presenza tra gli altri di Giulio Genovese (campione paralimpico, medaglio d’oro di tiro con l’arco), Giuseppe Petralia (membro della Giunta Coni Calabria e presidente della Fitet Calabria) e Carmelo Sestito (presidente della Fipav Calabria). Il convegno sarà moderato dal giornalista sportivo Alessio Bompasso. E in occasione de “La Giornata dello Sport”, verrà conferito il “Premio Sportivo dell’anno” proprio alla nostra società Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

L’appuntamento è per le ore 18:00 all’interno dei locali del Centro Polisportivo di Stefanaconi (VV).

UFFICIO STAMPA TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA