Giornata intensa per il Circolo tennis Rocco Polimeni

Un battesimo di fuoco quello del Circolo tennis Rocco Polimeni nel campionato a squadre di Serie A2. I ragazzi reggini, agli ordini del direttore sportivo Emilio Cozzupoli, hanno infatti affrontato una delle compagini più quotate del girone 1, la Società Canottieri di Casale Monferrato appena retrocessa dalla Serie A1. Alla fine di una splendida giornata di tennis, supportati da una bella cornice di pubblico nonostante il meteo avverso, i reggini hanno perso per 5-1 contro i piemontesi.

Serie A2 maschile: i singoli contro Casale Monferrato

Il Circolo tennis Rocco Polimeni schierava da N°1 il mancino Cutuli, il quale è caduto sotto i colpi di Nicola Ghedin (2.1) col punteggio di 7/6 6/2. Da N°2 invece il ds Cozzupoli ha schierato Grazioso, il quale ha dato del filo da torcere al forte avversario Rodriguez (2.1), perdendo solo al terzo set: 4/6 6/2 6/2 il finale. Gli ultimi due ‘spot’ erano occupati da Tarsia e Romeo, i quali hanno ceduto rispettivamente contro Bella (2.3) per 6/0 6/1 e Reale (3.1) 6/2 6/0.

Poi è stata la volta dei doppi. La coppia Cutuli-Grazioso ha regalato il primo successo stagionale al Circolo tennis Rocco Polimeni, imponendosi col punteggio di 6/4 5/7 6/3 sulla coppia Bella-Ghedin, mentre i piemontesi Rodriguez-Reale hanno avuto la meglio sulla coppia tutta reggina Tarsia-Romeo: 6/1 6/1 il punteggio finale. Va detto che tra le fila del Circolo tennis Rocco Polimeni erano assenti oggi due pedine importanti come Summaria ed Economidis.

Serie B femminile: la trasferta di Siena

Passando invece alle donne, il Circolo tennis Rocco Polimeni era impegnato oggi a Siena per il campionato a squadre di Serie B femminile. Un successo schiacciante per 4-0 quello ottenuto dalle ragazze capitanate dal maestro Di Pietro. Quattro successi convincenti, partendo dalla N°1 Sabino, la quale si è imposta nettamente sull’avversaria senese Grazioso (2.4) per 6/3 6/2. Lavino e Meccico hanno conquistato gli altri due singoli imponendosi su De Vito (2.6) e Caciotti (2.5) rispettivamente per 6/2 6/1 e 6/0 6/1. Le ragazze hanno vinto infine anche il doppio con la coppia Lavino-Sabino che si è imposta sulle avversarie Grazioso-Tanganelli.

La prossima settimana i ragazzi della Serie A2 ospiteranno il CT Maglie, sempre in quel di Reggio Calabria, sperando di regalare nuove emozioni al pubblico presente.