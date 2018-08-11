La Giornata Internazionale della Gioventù si celebra ogni anno il 12 agosto in tutto il mondo, dopo essere stata istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione A/RES/54/120 in onore delle nuove generazioni da sostenere e valorizzare quali agenti responsabili dello sviluppo globale.

Il tema 2018: spazi sicuri per i giovani

L’edizione 2018 è dedicata al tema “Safe Spaces for Youth” e si pone l’obiettivo di discutere circa la creazione, in tutto il mondo, di spazi in cui i giovani possano sentirsi più sicuri e liberi di esprimere la propria identità e di partecipare attivamente alla vita comunitaria.

In tale contesto, già lo scorso anno a Camini è stata celebrata tale ricorrenza internazionale intorno al tema “Youth Building Peace – Giovani costruttori di pace” proposto per il 2017. Quest’anno la celebrazione a livello locale si estende ulteriormente e declina il tema attuale intorno alle specificità del lavoro della comunità locale valorizzato in cooperazione con le organizzazioni operanti in sinergia su diversi livelli di partecipazione giovanile. Le generazioni di emigranti da e verso tutte le direzioni tali da garantire e rafforzare ulteriormente le connessioni concrete tra Camini e il resto del mondo saranno, inoltre, attivamente coinvolte in maniera tale da caratterizzare ancora di più tale occasione quale momento di crescita e sviluppo condiviso di una comunità che ringiovanisce.

Laboratori e opportunità europee per i giovani

Saranno proposti laboratori partecipativi, in particolare sull’autocostruzione sociale e sulle città resilienti e inclusive, focus di approfondimento sulle opportunità europee, in particolare le possibilità di viaggio grazie al programma #DiscoverEU per giovani nati/e nell’anno 2000, e al Servizio europeo di solidarietà e volontariato, la nuova iniziativa dell’Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all’estero, nell’ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa, attività di coinvolgimento nelle proposte transnazionali come l’Iniziativa dei Cittadini Europei “Welcoming Europe” per un’Europa che accoglie, performance artistiche e musicali, attività di animazione giovanile e per l’infanzia, reading multilingue intorno al lavoro del “Manifesto per la Cittadinanza Mediterranea” e, per concludere, un buffet mediterraneo.

La “Giornata internazionale della Gioventù” promossa a Camini è frutto di una cooperazione tra: Eurocoop Servizi “Jungi Mundu”, Pro Loco “Passarelli Rinaldo Sisto” di Camini, Centro Europe Direct di Reggio Calabria, EDIC Calabria&Europa Gioiosa Jonica, Associazione Eurokom Calabria&Europa – sede Europe Direct, Projects Abroad, Associazione transmediterranea “Maydan”, JIMUEL Onlus – Internet Medics for Life, Ciavula (media partner), architetti dalla penisola iberica, artigiani locali e britannici, ricercatori e docenti universitari dalla Scandinavia, storici, giornalisti, operatori e operatrici di progetti SPRAR (da Camini e dintorni), esperti di politiche giovanili europee, rappresentanti dell’ICE Welcoming Europe, youth workers e artisti internazionali con il patrocinio del Comune di Camini e la presenza del Sindaco, dell’Assessore alla Cultura e delle istituzioni locali.

Un corner informativo sulle opportunità in Europa

Per tutta la durata della manifestazione, sarà presente un corner di materiali informativi sulle opportunità di studio, lavoro, formazione professionale, viaggio e sport a livello europeo grazie alla cooperazione della comunità di Camini (RC) con il Centro Europe Direct di Reggio Calabria.