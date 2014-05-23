Giornata mondiale del donatore di sangue: inaugura la nuova sede Avis
Sabato 14 giugno, nella giornata mondiale del donatore di sangue, l'Avis inaugura la nuova sede in Corso Garibaldi con sfilata, conferenza stampa e concerto
23 Maggio 2014 - 23:22 | di Redazione
-di Laura Maria Tavella. Inaugura sabato 14 Giugno alle ore 11.15 presso la sede in Via Corso Garibaldi, 583 la nuova sede dell’Avis, in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue. Di seguito il programma della giornata:ore 10.00: Santa Messa in Cattedraleore 11.00: Sfilata in Corso Garibaldi con Labari dalla Cattedrale alla nuova sede.ore 11.15: inaugurazione nuova sede, taglio del nastro.ore 12.00: Conferenza stampa presso nuova sala convegni Avis Comunale Rcore 17.00: Villaggio Avis presso Arena dello Stretto Rcore 20.00: Concerto/Musica
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie