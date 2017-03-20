Giornata Mondiale della felicità, Citynow la ricorda così! – VIDEO

Equinozio di primavera e Giornata mondiale della felicità: la risoluzione Onu e il video Happy from Reggio Calabria con le realtà del territorio

Oggi oltre ad essere la giornata dell’Equinozio di Primavera, che segna la fine dell’inverno, si celebra anche la giornata mondiale della Felicità.

La festa è stata inaugurata solo di recente, nel 2012, ed è stata voluta dall’Onu, perché la felicità diventi un obiettivo da perseguire in tutte le nazioni.

La risoluzione Onu sulla felicità

La giornata della Felicità è un’occasione per riflettere sulla felicità personale e collettiva. L’Onu ne certifica la rilevanza come obiettivo universale attraverso la risoluzione 65/309 che riportiamo integralmente di seguito:

“L’Assemblea generale,

Ricordando la sua risoluzione 65/309 del 19 luglio 2011, che invita gli Stati membri a perseguire l’elaborazione di misure aggiuntive per cogliere meglio l’importanza della ricerca della felicità e del benessere in fase di sviluppo, al fine di guidare le loro politiche pubbliche

Consapevole che la ricerca della felicità è un scopo fondamentale dell’umanità

Riconoscendo l’importanza della felicità e del benessere come obiettivi universali e aspirazioni nella vita degli esseri umani in tutto il mondo e l’importanza del loro riconoscimento come obiettivi di politica pubblica

Riconoscendo anche la necessità di un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che promuove lo sviluppo sostenibile, l’eliminazione della povertà, la felicità e il benessere di tutti i popoli

decide di proclamare il 20 marzo Giornata internazionale della felicità invita tutti gli Stati membri, le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali e regionali, così come la società civile, le organizzazioni non governative e tutti gli individui a osservare la Giornata internazionale della felicità in modo appropriato, anche attraverso l’istruzione e attività di sensibilizzazione pubblica chiede al Segretario Generale di portare la presente risoluzione all’attenzione di tutti gli Stati membri, le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni della società civile per un’adeguata osservanza.

Il video Happy from Reggio Calabria

Esattamente tre anni fa, il 20 marzo 2014 noi di Citynow, pubblicavamo il video “Happy from Reggio Calabria”, dedicato a tutti quelli che nonostante tutto mettono il sorriso ogni giorno città.

Al video hanno partecipato: AVIS, CoDanzare Studio Arte, Università Mediterranea, Viola Basket, Reggina Calcio, Pro Reggina 97, Sosushi, Fry Up, Octo, Niu avant_garden, Sunset, Gelateria Cesare, Santino Acconciature, Sporting Reggio, Fabio Surace, Mood Eventi

Un grazie anche ai tanti ragazzi che ci hanno contribuito alla realizzazione del video attraverso i loro Selfie Video!

Music: Pharrell Williams – Happy