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Giornata mondiale dell’acqua, aderisce anche il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri

Passeggiata archeologica e visite al Ninfeo di Grotta Imperatore: il Museo di Locri aderisce alla Giornata mondiale dell'acqua istituita dall'Onu nel 1992

17 Marzo 2017 - 11:54 | di Pasquale Romano

Locri, Tempio di Marasà

Il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri – Polo Museale della Calabria – aderisce alla
Giornata mondiale dell’acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, con una interessante iniziativa.

Questo, di seguito indicato, il programma disposto.

Ore 9.30: raduno piazzale Museo Archeologico Nazionale di Locri;
Ore 9.45: avvio passeggiata archeologica su strada san Cono;
Ore 10.15: visita Ninfeo di Grotta Imperatore;
Ore 11.00: visita teca di Pirettina;
Ore 11.15: passeggiata da piazzale Teatro a contrada Milligri, Casino Macrì;
Ore 12.00: rientro al piazzale del Museo e breve conversazione sul significato dell’acqua oggi e nell’antichità con Francesca Pizzi, archeologa.

Interverranno: Rossella Agostino, direttore del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri; Arturo Rocca, presidente Osservatorio Ambientale; Nicola Monteleone, presidente Archeoclub; Tiziana Romeo, vicepresidente Archeoclub; Rocco Luglio, sindaco di Portigliola e la già citata Francesca Pizzi, archeologa.

Il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri, guidato dall’intraprendente e volitiva Rossella Agostino, afferisce al Polo Museale della Calabria diretto da Angela Acordon.

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