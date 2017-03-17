Giornata mondiale dell’acqua, aderisce anche il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri
Passeggiata archeologica e visite al Ninfeo di Grotta Imperatore: il Museo di Locri aderisce alla Giornata mondiale dell'acqua istituita dall'Onu nel 1992
17 Marzo 2017 - 11:54 | di Pasquale Romano
Il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri – Polo Museale della Calabria – aderisce alla
Giornata mondiale dell’acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, con una interessante iniziativa.
Questo, di seguito indicato, il programma disposto.
Ore 9.30: raduno piazzale Museo Archeologico Nazionale di Locri;
Ore 9.45: avvio passeggiata archeologica su strada san Cono;
Ore 10.15: visita Ninfeo di Grotta Imperatore;
Ore 11.00: visita teca di Pirettina;
Ore 11.15: passeggiata da piazzale Teatro a contrada Milligri, Casino Macrì;
Ore 12.00: rientro al piazzale del Museo e breve conversazione sul significato dell’acqua oggi e nell’antichità con Francesca Pizzi, archeologa.
Interverranno: Rossella Agostino, direttore del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri; Arturo Rocca, presidente Osservatorio Ambientale; Nicola Monteleone, presidente Archeoclub; Tiziana Romeo, vicepresidente Archeoclub; Rocco Luglio, sindaco di Portigliola e la già citata Francesca Pizzi, archeologa.
Il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri, guidato dall’intraprendente e volitiva Rossella Agostino, afferisce al Polo Museale della Calabria diretto da Angela Acordon.
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