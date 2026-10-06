Giornata Mondiale della Vista, a Reggio visite oculistiche gratuite
Visite oculistiche gratuite all’UICI di Reggio Calabria venerdì 9 ottobre per la Giornata Mondiale della Vista 2026. Prenotazioni entro l’8 ottobre
06 Ottobre 2026 - 17:03 | Comunicato Stampa
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Reggio Calabria rende noto che, nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione della Giornata Mondiale della Vista 2026, saranno effettuate visite oculistiche gratuite finalizzate alla prevenzione e alla tutela della salute visiva.
Prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oculari
L’iniziativa è promossa e finanziata dalla Fondazione IAPB Italia ETS – Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e organizzata e attuata insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. La Giornata Mondiale della Vista rappresenta, infatti, un importante appuntamento annuale dedicato alla sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie oculari.
Le visite si svolgeranno esclusivamente nella giornata di venerdì 9 ottobre 2026, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso la sede sociale UICI, sita in via Michele Barbaro n. 33 – Reggio Calabria.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate telefonicamente chiamando il numero 345 4584532, fino a giovedì 8 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 12.00.
La prevenzione per salvaguardare la salute visiva
La prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per la salvaguardia della salute visiva, perché consente di individuare tempestivamente eventuali problematiche oculari e di intervenire prima che possano compromettere seriamente la vista. Proprio in occasione della Giornata Mondiale della Vista, IAPB Italia promuove controlli e consulenze gratuite sul territorio nazionale in collaborazione con le strutture territoriali dell’UICI.
Prendersi cura dei propri occhi significa proteggere un bene prezioso per tutta la vita.
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