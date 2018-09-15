E’ tutto pronto in città per la prima edizione della giornata nazionale “LO SPORT CHE VOGLIAMO”.

C’è anche Reggio Calabria tra le numerose province aderenti all’iniziativa indetta dall’Unione Sportiva ACLI.

I numeri dell’iniziativa nazionale

Numeri importanti sono stati raggiunti dall’ente di promozione sportiva di ispirazione cristiana atteso che sono in tutto 36 le province aderenti in 17 regioni, 40 gli eventi programmati e 37 le discipline individuate in tutto il territorio nazionale.

Tutte le iniziative, che si svolgeranno contemporaneamente nelle giornate del 15 e del 16 settembre, avranno l’intento di promuovere la diffusione della pratica sportiva come strumento di benessere, inclusione e riscatto sociale nonché di valorizzare le responsabilità e le potenzialità dello sport per la crescita culturale e sociale del territorio e favorirne un ruolo attivo e riconosciuto nelle politiche di sviluppo.

Il torneo di calcio a 7 a Reggio Calabria

Nello specifico, l’US ACLI di Reggio Calabria nella persona del Presidente p.t. Iatì Filomena, in collaborazione con la Soccer Xtreme del Presidente Barreca Danilo, darà vita ad un torneo di calcio che si disputerà il prossimo 15 settembre dalle ore 15 alle ore 19 presso il campo sportivo di calcio a 7 sito nella zona industriale della città di Reggio Calabria e che vedrà impegnate le società della Villese Academy (presente con ben due squadre, Villese Academy 2006 e Villese Academy 2007) e della Pellarese.

Sarà una giornata all’insegna dello sport e dell’aggregazione per i numerosi partecipanti all’iniziativa ma anche un’importante occasione per i numerosi ragazzi presenti che avranno modo di farsi notare dai loro mister che si appresteranno ad affrontare la loro prima uscita stagionale.

Appuntamento dunque alle ore 16 di sabato 15 settembre presso l’impianto sportivo di calcio a 7 sito nella zona industriale della città di Reggio Calabria.