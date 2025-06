‘Giornata Nazionale dello Sport’: il ringraziamento del presidente del Coni Regionale

“Giornata Nazionale dello Sport” vissuta con entusiasmo e grande partecipazione anche a Reggio Calabria sul lungomare Falcomatà. Le parole del presidente del Coni Tino Scopelliti: “Un grazie a tutti i presidenti, gli istruttori, gli operatori dello sport, le forze dell’ordine. Un grandissimo gioco di squadra, che poi è quello che ho chiesto sin dal mio insediamento. A Reggio si è vissuta una giornata bellissima, da due giorni giro tutta la Calabria ed è una grande soddisfazione che ben 15 comuni calabresi abbiano risposto all’appello.

Sono momenti di intensa attività sportiva e di questo ne siamo felicissimi, chiaramente l’obiettivo è quello di migliorarci sempre, vedo intorno a me un movimento che si sta riattivando. Ci sono gli stimoli giusti per riprendere un discorso importante, soprattutto a Reggio Calabria che ha vissuto negli anni, in tante discipline, momenti esaltanti“.