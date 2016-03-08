UniversityLab, il PAU aprirà i suoi Laboratori

Il 9 marzo 2016 il Dipartimento Patrimonio Architettura Urbanistica (PAU) aprirà i suoi Laboratori scientifico-didattico agli studenti delle V classi delle scuole superiori, guidati nel percorso da docenti e ricercatori.

L’evento è finalizzato a far conoscere ai ragazzi, attraverso i Laboratori e le loro attività, i temi formativi dei percorsi universitari attivati dal PAU: Corsi di Studio in Scienza dell’Architettura L-17 e Magistrale in Architettura-Restauro LM-4, con riconoscimento U.E. I Corsi di Studio desiderano formare Architetti capaci di progettare, sia a scala architettonica che urbana e territoriale, prestando particolare attenzione ai temi del recupero, della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico esistente.

Nel corso della giornata saranno anche presentate le opportunità professionali e formative post-laurea, in particolare il Dottorato di Ricerca Internazionale URED (Urban Regeneration and Economic Development), riconosciuta eccellenza internazionale, che offre ai suoi allievi offre ai suoi allievi borse di studio annuali per studiare all’estero ed una formazione in loco tenuta da docenti italiani e stranieri delle Università di Boston, Manchester -UK, San Diego, Helsinki.

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