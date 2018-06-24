Quattro giorni impegnativi per la nazionale di Sitting Volley che ha finito tra Villa San Giovanni e Reggio Calabria il ciclo di preparazione in vista del campionato del mondo che si disputerà a fine giugno in Olanda.

Le azzurre apprezzano organizzazione e luoghi

Le ragazze della nazionale hanno apprezzato l’ottima organizzazione non che i luoghi magici della terra di Calabria

La società Cenide Villa di Raffaele Battaglia ha organizzato questo stage che vede anche la villese Raffaella Battaglia protagonista tra le atlete azzurre.

Gli allenamenti e i saluti istituzionali

Le azzurre si sono allenate presso la palestra di Villa San Giovanni e presso il liceo scientifico Alessandro volta di Reggio Calabria messo a disposizione dalla preside Palazzolo dove già c’era stata nel 2015 ed a detta dei tecnici ha portato fortuna per la qualificazione al mondiale Grande la soddisfazione espressa per la scelta effettuata e per l’organizzazione dello stage premondiale da parte del presidente del comitato Paralimpico Calabria ANTONELLO SCAGLIOLA che assieme al vice presidente Giovanni Germoleo hanno partecipato ai saluti che si sono svolti presso la scuola elementare di villa San Giovanni al quale hanno partecipato anche segretario regionale del Coni Walter Malacrino che ha portato i saluti del presidente Maurizio Condipotero era espresso grande solidarietà alle ragazze e da tutto lo staff il sindaco facente funzioni Maria Grazia Rechichi la Assessore Allo Sport Pietro Caminiti il presidente provinciale FIPAV di Reggio Calabria Domenico Panuccio il delegato del presidente regionale FIPAV Calabria professor Umberto Gatto la preside del liceo scientifico di Villa San Giovanni prof.ssa Maria Stella Spezzano.

Fonte: Antonello Scagliola