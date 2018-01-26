In occasione del prossimo “Giorno della Memoria “, il Centro Italiano Femminile comunale di R.C., in collaborazione con l’Istituto superiore di scienze religiose dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova , con la partecipazione dell’ A.I.Par.C., Città Metropolitana di R.C., propone un incontro sul valore della vita e della sua dignità.

La relazione di padre Triulcio

La relazione, tenuta dal Prof. Padre Pasquale Triulcio, direttore del ISSR, in linea con la tematica, sarà la seguente: “Solo negli ultimi anni capii che l’unica colpa era di essere nata ebrea…” ” Le donne e la shoah: icone di amore per la vita”. Auspicando la Sua gradita partecipazione e l’attenzione della Sua testata giornalistica, allego la locandina descrittiva dell’incontro che si svolgerà lunedì 29 gennaio p.v., ore 17,00, presso l’Istituto di scienze religiose, via del Seminario, R.C.

“Le donne e la Shoah: icone di amore per la vita”

Relatori, saluti e interventi

RELATORE Prof. Padre Pasquale Triulcio

Direttore Ist. Sup. Scienze Religiose “Mons. Vincenzo Zoccali”,

Pontificia Facoltà Teologica Italia Meridionale di Reggio Calabria

Docente di Storia della Chiesa, I.S.S.R. di Reggio Calabria

SALUTI Sac. Antonino Iannò

Consulente ecclesiastico Centro Italiano Femminile

Direttore Istituto Teologico “Pio XI” di Reggio Calabria

Dott.ssa Franca Carrabotta

Presidente Provinciale CIF Reggio Calabria

Prof.ssa Carmela Ciappina

Dirigente Scolastico Ipalb. Tur. di Villa San Giovanni

COORDINA Prof.ssa Antonietta Barbaro

Presidente Comunale CIF Reggio Calabria

INTERVERRA’ Prof.ssa Alda Modafferi, Nipote di Giuseppe Morabito,

autore del diario di guerra”Prigionia”

Nel corso dell’Incontro sarà proiettato il cortometraggio “La parte migliore” dell’Ipalb. Tur. di Villa San Giovanni, Vincitore del I° Premio Nazionale “I giovani ricordano la Shoah”, Ed. 2014/15

CONCLUSIONI Prof.ssa Renata Melissari

Vice Presidente CIF Comunale Reggio Calabria

Presidente A.I. Par. C. Città Metropolitana Reggio Calabria

LUNEDI’ 29 GENNAIO 2018 – ORE 17.00

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE “MONS. VINCENZO ZOCCALI”

VIA DEL SEMINARIO – REGGIO CALABRIA

Fonte: Nella Barbaro Presidente Cif Comunale