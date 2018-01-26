Giorno della memoria: incontro sul valore della vita
Il Centro Italiano Femminile di Reggio propone un incontro sulle donne e la Shoah, lunedì 29 gennaio all'Istituto superiore di scienze religiose
26 Gennaio 2018 - 09:27 | di Eva Curatola
In occasione del prossimo “Giorno della Memoria “, il Centro Italiano Femminile comunale di R.C., in collaborazione con l’Istituto superiore di scienze religiose dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova , con la partecipazione dell’ A.I.Par.C., Città Metropolitana di R.C., propone un incontro sul valore della vita e della sua dignità.
La relazione di padre Triulcio
La relazione, tenuta dal Prof. Padre Pasquale Triulcio, direttore del ISSR, in linea con la tematica, sarà la seguente: “Solo negli ultimi anni capii che l’unica colpa era di essere nata ebrea…” ” Le donne e la shoah: icone di amore per la vita”. Auspicando la Sua gradita partecipazione e l’attenzione della Sua testata giornalistica, allego la locandina descrittiva dell’incontro che si svolgerà lunedì 29 gennaio p.v., ore 17,00, presso l’Istituto di scienze religiose, via del Seminario, R.C.
“Le donne e la Shoah: icone di amore per la vita”
Relatori, saluti e interventi
RELATORE Prof. Padre Pasquale Triulcio
Direttore Ist. Sup. Scienze Religiose “Mons. Vincenzo Zoccali”,
Pontificia Facoltà Teologica Italia Meridionale di Reggio Calabria
Docente di Storia della Chiesa, I.S.S.R. di Reggio Calabria
SALUTI Sac. Antonino Iannò
Consulente ecclesiastico Centro Italiano Femminile
Direttore Istituto Teologico “Pio XI” di Reggio Calabria
Dott.ssa Franca Carrabotta
Presidente Provinciale CIF Reggio Calabria
Prof.ssa Carmela Ciappina
Dirigente Scolastico Ipalb. Tur. di Villa San Giovanni
COORDINA Prof.ssa Antonietta Barbaro
Presidente Comunale CIF Reggio Calabria
INTERVERRA’ Prof.ssa Alda Modafferi, Nipote di Giuseppe Morabito,
autore del diario di guerra”Prigionia”
Nel corso dell’Incontro sarà proiettato il cortometraggio “La parte migliore” dell’Ipalb. Tur. di Villa San Giovanni, Vincitore del I° Premio Nazionale “I giovani ricordano la Shoah”, Ed. 2014/15
CONCLUSIONI Prof.ssa Renata Melissari
Vice Presidente CIF Comunale Reggio Calabria
Presidente A.I. Par. C. Città Metropolitana Reggio Calabria
LUNEDI’ 29 GENNAIO 2018 – ORE 17.00
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE “MONS. VINCENZO ZOCCALI”
VIA DEL SEMINARIO – REGGIO CALABRIA
Fonte: Nella Barbaro Presidente Cif Comunale
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