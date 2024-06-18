Un tuffo nel lusso e nella raffinatezza con Giosì Beachwear – FOTO

La rinomata stilista di Reggio Calabria ha conquistato il cuore degli amanti della moda di tutta Italia. Ecco la nuova collezione estiva, un tuffo nel lusso e nella raffinatezza, dal design moderno e versatile pensato per essere indossato all day long.

Il tema predominante della nuova collezione di Giosì Barbaro è la Dolce Vita delle vacanze estive. Un’ode al mare e alle emozioni uniche che esso è in grado di trasmettere.

“La mia terra di origine è il luogo dove ho imparato ad amare il mare e le sue infinite sfumature, fonte di ispirazione per ogni mia Collezione” ha raccontato a CityNow.

Le foto e il video di promozione della collezione sono stati scattati e girati nello splendido scenario della nostra Chianalea, offrendo uno sfondo meraviglioso e suggestivo che esalta la tradizione sartoriale dei capi.

La collezione Spring/Summer 2024, presentata qualche mese fa, ha già riscosso il pieno consenso da parte del pubblico, con menzioni speciali sui più importanti giornali (AmicaMagazine, IntimoPiuMare, TGCom24, Grazia). La peculiarità? Ogni capo è stato pensato per un total look dentro e fuori dall’acqua, scintillante e sofisticato.

Silhouette leggere con colori brillanti. Le fantasie e le texture della collezione ricordano le onde increspate del mare e la bellezza naturale delle coste più iconiche. Ma c’è anche un tocco di fantasia e leggenda, con le texture perlate che rievocano il mondo immaginifico delle sirene. Infine, il tessuto laminato e le finiture effetto bagnato aggiungono un tocco di lusso e glamour.

Dai costumi interi ai bikini, dai caftani ai copricostumi, ogni pezzo della collezione è pensato per offrire una vestibilità perfetta e un comfort ineguagliabile.

“Vorrei trasmettere alle donne la sicurezza in se stesse, la bellezza della loro personalità e unicità, e poterle sempre valorizzare al meglio con i capi che disegno” ha detto la stilista.

Un inno al Made in Italy e al Sud Italia

La collezione Giosì Beachwear è come ogni anno disponibile presso la Boutique Bonavoglia sul corso Garibaldi di Reggio Calabria e, da quest’anno, anche a Taormina, presso la nuovissima Boutique Tipa, sul Corso Umberto. Inoltre, è disponibile in altri punti vendita, sia in Italia che all’estero, oltre che sullo shop www.giosibeachwear.it

Dietro ogni capo c’è un team appassionato del Sud Italia che lavora con dedizione per il progetto e per l’azienda, esaltando il valore del Made in Italy e il legame con il territorio.

Per scoprire l’intera collezione, visita il sito Giosì Beachwear o segui Giosì sui social per restare aggiornato sulle ultime novità.