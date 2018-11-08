Il giovane autore Davide Galimi si presenta al pubblico reggino
Il 16 novembre alla libreria Laruffa il libro di Davide Michele Galimi: un viaggio fatto di istantanee ed emozioni tra poesia, prosa e fotografia
08 Novembre 2018 - 08:37 | di Eva Curatola
Venerdì 16 novembre l’Associazione Fahrenheit 451, in collaborazione con il Club Apsias Kiwanis di Reggio Calabria, presenta il libro del giovane autore Davide Michele Galimi. L’incontro si terrà presso la libreria Laruffa. Il suo è un viaggio caratterizzato da istantanee, emozioni, che vengono trasmesse tramite tre strumenti: la poesia, la prosa e la fotografia. Usando uno stile diretto, ma con una narrazione a tratti onirica, il giovane autore riesce a trasmettere al lettore sentimenti con una sincerità disarmante.
Un’immersione senza bombola di ossigeno nella poetica di un “nativo italiano”, che sembra non attingere a nessun canone o filone poetico pur richiamando l’intera produzione nazionale, in una miscellanea di salti in avanti, riavvolgimenti veloci e pause di meraviglia. Nelle parole dell’autore, “Questo libro raccoglie le tracce sparse della mia attività onirica, i miei sogni custoditi su carta”.
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