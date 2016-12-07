I giovani architetti reggini Chirico e Rudi firmano lo store ‘Made in Italy’ a New York

Dopo lo spazio aperto a Londra nel gennaio 2016, lo store Official Made in Italy è una nuova prova dello studio dei giovani architetti calabresi al servizio del fashion

Il progetto commissionato dai fratelli Alessandro e Francesco

Violi di Official Made in Italy srl prevede l’allestimento di un Temporary Store a Soho, quartiere giovane e pulsante di Manhattan

(New York City).

Uno spazio di 450 metri quadrati nel cuore di Soho, quartiere dello shopping sfrenato e punto di ritrovo della vita notturna.

Si tratta del secondo temporary allestito per Official Made in Italy, dopo quello a Covent Garden (Londra) nel marzo 2016.

Oltre l’allestimento della location, gli arredi sono stati disegnati da noi e realizzati in esclusiva da Hoffman negli Stati Uniti.

Il concept del progetto

L’intero concept del progetto è volto a una nuova configurazione di negozio temporaneo, quindi facilmente smontabile e rimodulabile in base alle esigenze della committenza, che si occupa di realizzare questi store per periodi brevi e definiti in diverse parti del mondo.

Le parole chiave del progetto sono: resistenza, dinamicità, minimal.

Tutto è pensato per conferire un’atmosfera fashion e valorizzare al massimo l’esposizione dei vari prodotti merceologici, dai vestiti agli accessori moda.

Il temporary store come nuova forma di commercio

Il Temporary è un negozio multimarca di soli brand

Made in Italy,che apre improvvisamente e per un periodo limitato;è un nuovo media, una nuova forma di commercio, di marketing e nello stesso tempo un luogo di eventi.

La soluzione ideata da Official Made in Italy consente di organizzare il proprio business in location esclusive e non convenzionali,con tecniche innovative e sostenibili dall’elevata qualità, con l’obiettivo di essere sempre competitivi e un passo avanti rispetto alla concorrenza.

http://www.officialmadeinitaly.com/