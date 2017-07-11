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Giovani Calabresi diplomati all’Accademia di Gualtiero Marchesi

Tre ragazzi calabresi diplomati cuoco professionista al Corso superiore di cucina italiana di Alma, la scuola di cui è rettore Gualtiero Marchesi

11 Luglio 2017 - 15:38 | di Eva Curatola

Giovani calabresi diplomati al Corso superiore di cucina italiana di Alma

Tre ragazzi calabresi si sono diplomati “cuoco professionista” al Corso superiore di cucina italiana di Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana di cui è rettore Gualtiero Marchesi.

Giacomo De Rose, 21 anni, di Cosenza, Demis Deluca (26), di San Costantino Calabro e Luigi Morrone (31) si sono diplomati insieme con altri 54 ragazzi provenienti da 15 differenti Regioni.

L’esame finale è stato condotto da una commissione composta da chef in rappresentanza di 24 differenti ristoranti stellati Michelin al termine di un percorso formativo della durata di 10 mesi.

La nostra mission – ha sostenuto il presidente di Alma Enzo Malanca – è quella di formare giovani in grado di affrontare con successo il difficile mondo del lavoro: secondo gli ultimi dati elaborati dal nostro ufficio Career Service (aprile 2017), quasi il 90% degli studenti usciti da Alma è attualmente occupato. E il 30% di loro è assunto all’estero”.

Fonte: Ansa.it Calabria

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